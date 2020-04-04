الأمن الوقائي يضبط مشغل ينتج كمامات مقلدة في الزرقاء

صرح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في الأمن الوقائي، تمكنوا اليوم السبت، من ضبط مشغل غير مرخص يقوم بتصنيع كمامات مقلدة، مستخدماً علامات تجارية عالمية مقلدة.

وبين أن العاملين في الأمن الوقائي قاموا بمتابعة معلومات واردة، حول قيام أشخاص بعرض هذه الكمامات غير الطبية للبيع، حيث تمكنوا من تحديد هوية شخصين منهم، جرى ضبطهما، وبحوزتهما 248 كمامة تحمل علامات تجارية مقلدة لوكالات عالمية مختلفة.

وأضاف الناطق الإعلامي أنه جرى من خلال التحقيقات ضبط المشغل غير المرخص في منطقه الوسط التجاري في محافظة الزرقاء، والذي يتم بداخله تصنيع الكمامات المقلدة، وبالتنسيق مع مندوبين من وزارة الصناعة والتجارة، ومندوب من مؤسسة الغذاء والدواء، وتم ضبط كمية كبيرة من الكمامات قيد التصنيع، وجرى التحفظ عليها وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المقبوض عليهم .

وأهاب الناطق الإعلامي بكافة المواطنين بعدم التعامل، بشراء الكمامات أو المستلزمات الطبية المختلفة، إلا من الصيدليات، والمراكز المرخص لها ببيعها، تفاديا لعدم وقوعهم ضحية للاحتيال من قبل مثل هؤلاء الأشخاص الذين يسعون فقط للربح المادي دون الالتفات لصحة وسلامة المواطن.