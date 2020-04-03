رئيس الوزراء يشرح ملابسات استقالة وزير الزراعة

أكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز قدرة الأردن على تجاوز المرحلة الحالية وانتشار فيروس كورونا في أنحاء العالم، مشددا على أهمية الالتزام باجراءات الوقاية للتغلب على الوباء.

وقال الرزاز خلال مقابلته في برنامج ستون دقيقة عبر شاشة التلفزيون الأردني، اليوم الجمعة، إن وضع الأردن جيّد جدا مقارنة مع الدول الأخرى في التعامل مع فيروس كورونا.

وتطرق رئيس الوزراء إلى استقالة وزير الزراعة المهندس ابراهيم الشحاحدة، الخميس، قائلا إن الحكومة والفريق الوزاري تعاهدوا على الشفافية والصراحة وتشخيص أي مشكلة تواجههم ومعالجتها.

وأضاف الرزاز: “في بداية الأزمة، كان لدينا خياران، إما تأخير حظر التجول لغاية وضع الخطط المناسبة لجميع القطاعات الحيوية، أو الدخول في حظر التجول والبدء بوضع الخطط بالتزامن مع ذلك”.

وتابع: “اتخذنا قرارنا باصدار تصاريح حركة ورقية، وبما يضمن عدم تأثر القطاعات الحيوية، وقد توقعنا اصدار عشرات الآلاف من التصاريح، كما أننا توقعنا أيضا أن تذهب بعض التصاريح للشخص الخطأ أو تعرضها للتزوير”.

وأشار الرزاز إلى أن “وزارة الزراعة كانت أكثر الوزارات التي شهدت وجود تجاوزات”، مبيّنا أن تلك التجاوزات كانت مفهومة لأن الملكيات الزراعية غير منظمة كما هو الحال بالنسبة للشركات والقطاعات التجارية والصناعية

ولفت إلى أن وزير الزراعة “الذي بذل جهودا كبيرة سابقا” فتح تحقيقا بتوزيع التصاريح، حيث قدم تقريرا أول أمس أقر فيه بوجود أخطاء وتجاوزات في توزيع التصاريح، وقد جرى تحويلها للمدعي العام وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد

وقال الرزاز إن الوزير الشحاحدة قد تحمّل المسؤولية الأدبية والأخلاقية وقدّم استقالته من موقعه، لافتا إلى أن الحكومة قامت بتحويل جميع الحالات التي شعرت بوجود تقصير أو تجاوز فيها للمدعي العام وهيئة النزاهة.