كورونا يواصل حصار البشرية.. وعداد الإصابات يكسر المليون الأول.. والولايات المتحدة تتصدر قائمة المنكوبين في العالم
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جرينتش+2 11:43
تفاصيل خطة “التعليم العالي” لاستمرار الدراسة وعقد الامتحانات في الجامعات

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