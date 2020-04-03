تفاصيل خطة “التعليم العالي” لاستمرار الدراسة وعقد الامتحانات في الجامعات

وضع مجلس التعليم العالي خطة تعليمية للجامعات الاردنية في ظل اللجوء للدراسة عن بعد تناولت كيفية الاستمرار في عملية الدراسة عن بعد و اجراء الامتحانات في الجامعات.

وقرر المجلس في جلسة عقدها امس الخميس عن بعد الاستمرار في عملية التعليم عن بعد وبافضل الوسائل والطرق المتاحة والتركيز على تطوير المحتوى الالكتروني للمحاضرات والدروس وعلى تدريب اعضاء هيئة التدريس وايجاد اليات مناسبة لزيادة التفاعل، وادماج بعض الامتحانات القصيرة والتمارين والتقارير والمناقشات التفاعلية والواجبات المنزلية في المحتوى الالكتروني والنظر في امكانية تخصيص نسبة من العلامات النهائية لها .والبدء بوضع خطة واليات لزيادة تفاعل الطلبة مع مدرسيهم.

كافة التخصصات

ونوه الى ادماج بعض الامتحانات القصيرة والتمارين والتقارير والمناقشات التفاعلية والواجبات المنزلية في المجتوى الالكتروني والنظر في امكانية تخصيص نسبة من العلامة النهائية لها .والبدء بوضع خطة واليات تنفيذ التدريب الميداني وحسب طبيعة التخصص ليصار الى التنفيذ بعد العودة للدراسة الاعتيادية مباشرة.

وطلب من الجامعات لاجراء تقييم لعملية التعلم عن بعد في الاقسام الاكاديمية لسد اية ثغرات ظهرت خلال عملية التطبيق . وحدد اجراء امتحان تقييم واحد للطلبة على الاقل ويمكن الاخذ بعين الاعتبار المشاركة بالتعليم الالكتروني او علامات ما قبل توقف التدريس الاعتيادي او اية وسائل تقييم اخرى.

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الطب وطب الأسنان

وبخصوص كليتي الطب وطب الاسنان اقر المجلس لطلبة السنة السادسة الاستمرار في تعليمهم كافة المساقات السريرية وحسب برنامجهم، وامكانية استكمال التدريب السريري التي لم تنه برنامجها بجيث يكون تعويض الطلبة للمهارات السريرية التي فاتتهم والتي لا يمكن تعويضها عن طريق التعلم الالكتروني الذي لم يتوقف بشكل مكثف في حال سمحت الظروف بذلك.

وبشأن طلبة السنة الخامسة قرر المجلس مراجعة الكفايات والمتطلبات السريرية بما يتلائم مع الظروف الاستثنائية بما لا يتعارض مع جودة مخرجات التعلم، ووضع برامج تدريبية مكثفة بعد استئناف الدوام الاعتيادي لاستكمال علاج المرضى واستكمال الكفايات السريرية. والغاء منتصف الفصل للمواد الفصلية والامتحان الثاني للمواد الممتدة السنوية والاستعاضة عنها بامتحان نهائي.

وبخصوص طلبة السنة الرابعة والخامسة في كليات الطب البشري وطلبة السنة الرابعة في كليتي طب الاسنان، دعا المجلس الجامعات للعمل على اعادة جدولة التقويم الجامعي للسنة الدراسية القادمة لتتوافق مع تعديلات السنة الحالية، كما يلحق بهذا البند طلبة الطب وطب الاسنان الذين ينهون عامهم الجامعي الثالث ويلتحقون في مادة المقدمة في العلوم السريرية والتي تبدا عادة من شهر تموز من كل عام دراسي لدى بعض كليات الطب وطب الاسنان ويبقى التعامل معهم بناء على قرارات تعديل التقويم الجامعي.

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العمارة والهندسة والفنون

اما كليات العمارة والهندسة والفنون في الجامعات؛ وبخصوص مشاريع التخرج قرر المجلس انه وحيث ان مشروع التخرج يتكون من مشروع 1 ومشروع 2 ويبدا المشروع في الفصل الاول، وعليه يكون الطالب في الفصل الثاني قد قطع شوطا في انجاز الجانب النظري من المشروع اضافة الى الجانب العملي ويكون الطالب خلال فترة ما قبل التوقف الاعتيادي قد نفذ جزء من المشروع خاصة الجزء لمتعلق بالجوانب العملية والمخبرية، وخلال الفترة الاستثنائية من توقف الدراسة بالكشل الاعتيادي يستكمل الطالب انجاز ما تبقى من المشروع الكترونيا بمتابعة مشرف المشروع ويقوم الطالب بتسليم المسروع الكترونيا الى المشرف.

ووفقا للقرار يقوم مشرف المشروع ورئيس القسم المعني بتحديد علامة الطالب بمشروع التخرج بحيث توزع 60% على الانجاز والتقرير ويتم تحديدها بالتوافق ما بين مشرف المشروع ورئيس القسم و40% على المناقشة الالكترونية بالتساوي ما بين مشرف المشرف ورئيس القسم.

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