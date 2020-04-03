الأمن العام يضبط 22 شخصا نظموا “خطبة الجمعة” بأحد مساجد الزرقاء

قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه وخلال متابعة ومراقبة تنفيذ امر الدفاع لضبط كافة المخالفات المرتبطة به وردت معلومات حول قيام مجموعة من الاشخاص بالدخول لاحد المساجد والمباشرة بخطبة وصلاة الجمعة، حيث تحركت على الفور قوة امنية من مديرية شرطة الرصيفة والبحث الجنائي والامن الوقائي للمكان للتأكد من المعلومات وضبط كافة المخالفين .

واضاف الناطق الاعلامي انه وفور الوصول لمكان المسجد تبين ان هناك شخصا يقوم بخطبة الجمعة حيث جرى ضبطه و٢١ شخصاً برفقته داخل المسجد، وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم لمخالفتهم أوامر الدفاع واستهتارهم بصحة وسلامة المجتمع.