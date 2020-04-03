اجواء ربيعية منعشة وارتفاع على درجات الحرارة اليوم وغدا وبعده

ترتفع درجات الحرارة اليوم الجمعة، في اغلب مناطق المملكة لتصبح الاجواء لطيفة الحرارة ودافئة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات ما بعد الظهر .

وتوالي درجات الحرارة إرتفاعها يوم غد السبت، حيث تسود أجواء ربيعية معتدلة في أغلب المناطق وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة .

كما يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة يوم الاحد لتسجل أعلى من معدلاتها العامة في مثل هذا الوقت من السنة بحوالي 6-7 درجات مئوية، وتكون الأجواء دافئة بوجه عام، وحارة نسبياً في الاغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار في العديد من مناطق المملكة تتحول مع ساعات الليل إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة .

وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها يوم الاثنين لتصبح الاجواء لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ودافئة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات ما بعد الظهر .

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 20 – 12 درجة مئوية، وفي المناطق الشمالية 19 – 13 ، وفي المناطق الجنوبية 19- 0 وفي المناطق الوسطى 18 – 13 وفي العقبة 32-19 درجة.

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