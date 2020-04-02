نكسة.. جابر يعلن اليوم الخميس ارتفاع عدد الاصابات بالكورونا إلى 299 حالة بعد تسجيل 21 حالة جديدة مقابل شفاء 9 حالات

أعلن وزير الصحة، سعد جابر، مساء اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الأردن، إلى 299 حالة، بعد تسجيل 21 حالة جديدة.

وقال جابر، خلال إيجاز صحفي، في مركز إدارة الأزمات، إن الأردن قد سجل اليوم 21 حالة جديدة، موزعة كالتالي:سبع حالات لعائلة واحدة من الرمثا أصيبوا إثر مخالطة ابنهم القادم من إسبانيا، خمس حالات لأسرة واحدة خالطوا ابنهم المصاب القادم من فرنسا، وخمس حالات لعائلة واحدة خالطوا والدهم المصاب، وحالتان خالطتا والدهما المصاب وهو يتلقى العلاج في مستشفى حمزة، وحالة لشخص قدم من بريطانيا وكان في الحجر بالفنادق، وغادر قبل 3 أيام، وحالة لشخص مخالط لحفل زفاف إربد.

وأضاف وزير الصحة، أنه بالمقابل قد سُجلت اليوم، 9 حالات شفاء غادرت مستشفيات العزل.