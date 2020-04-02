نكسة.. جابر يعلن اليوم الخميس ارتفاع عدد الاصابات بالكورونا إلى 299 حالة بعد تسجيل 21 حالة جديدة مقابل شفاء 9 حالات
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إرادتان ملكيتان بقبول استقالة الوزير الشحاحدة اليوم وتكليف وزير البيئة بإدارة وزارة الزراعة

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