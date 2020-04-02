نتنياهو ورئيس الموساد بالحجر الصحي.. ارتفاع عدد الوفيات في اسرائيل بكورونا إلى 33 والاصابات الى6211

ارتفع عدد الوفيات في إسرائيل، اليوم الخميس، إلى 33 شخصًا بعد الإعلان عن وفاة سبعة مرضى بفيروس كورونا.

وأعلن مستشفى “هعيمك” في مدينة العفولة (شمال)، عن وفاة المريض رقم 27 وهو مسن يبلغ من العمر (77 عامًا)، فيما أعلن مستشفى “شيبا” في مدينة رمات غان بجانب تل أبيب (مركز) عن وفاة الضحية رقم 28 وهو مسن يبلغ من العمر (95 عامًا)، ومن ناحية أخرى أعلن مستشفى “برزيلاي” في مدينة أشكلون (جنوب) عن وفاة المريض رقم 29 (78 عامًا)، وأعلن مستشفى “سوروكا” في بئر السبع (جنوب) عن وفاة المريض رقم 30 والذي يبلغ من العمر (87 عامًا)، وأعلن مستشفى “ايخيلوف” في مدينة تل أبيب عن وفاة المريض رقم 31 وهو مسن يبلغ من العمر (72 عامًا)، وفي وقت لاحق، أعلن مستشفى “برزيلاي” في مدينة أشكلون عن وفاة المريض رقم 32 وهو مسن يبلغ من العمر (77 عامًا)، أما المريض رقم 33 فقد أعلن مستشفى “ايخيلوف” عن وفاته وهو يبلغ من العمر (90 عامًا)، وذلك بعد معاناتهم جميعًا من أمراض مزمنة.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، عن تسجيل 119 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرفع إجمالي العدد في البلاد إلى 6211، منهم 107 بحالة خطيرة .

وأوضحت الوزارة في بيان لها عممته على وسائل الاعلام ان 127 شخصًا حالتهم متوسطة، فيما وصفت إصابات 5659 بالطفيفة، فيما تماثل 289 شخصًا للشفاء.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن 735 مصابًا يتلقى العلاج بالمستشفيات من ضمنهم الحالات الخطيرة والمتوسطة، فيما يخضع 3569 مصابًا للعلاج المنزلي، بينما تستقبل الفنادق التي أُعدت لمصابي كورونا 720 مريضا، موضحة أنها تقوم بدراسة ملفات 871 مصابًا لتحويلهم لمراكز العلاج المناسبة.

كهذا وقد افادت مصادر إسرائيلية اليوم ان رئيس جهاز الموساد يوسي كوهين سيدخل الى الحجر الصحي مدة ثلاثة أيام في مكتبة، بعد ان اتضح انه اجتمع مع وزير الصحة الإسرائيلي يعكوف ليتسمان والذي اعلن صباح اليوم انه أصيب بفيروس كورونا مع زوجته،

كما اعلن ديوان رئيس الحكومة الاسرائيلية ان نتنياهو سيدخل مجددا الى الحجر الصحي مدة خمسة ايام، وذلك بعد اجتماعه مع ليتسمان قبل ثمانية أيام، بموجب توصيات طبيبه الشخصي وتعليمات وزارة الصحة.

وكنتيجة لذلك أعلنت وزارة الصحة أيضا ان المدير العام للوزارة موشيه بن سيمون سيدخل الى الحجر الصحي، وسيتواجد في منشاة خاصة بمستشفى شيبا وسط اسرائيل، ومن هناك سيقوم بإدارة مهامه في مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأفادت مواقع إسرائيلية انه على ما يبدو فان ليتسمان اجتمع خلال الأسبوعين الماضيين مع غالبية القيادة بإسرائيل وسيضطر غالبيتهم الى المكوث في الحجر الصحي حاليا، ومن الذين اجتمع معهم: رئيس الحكومة الاسرائيلية، رئيس مجلس الامن القومي ، وزراء، مدراء في وزارة الصحة والمالية، أيضا تواجد لييتسمان خلال التصويت لاختيار رئيس الكنيست الجديد بيني غانتس.

وأعلن مكتب وزير الصحة الإسرائيلي يعقوب ليتسمان، ليل الأربعاء-الخميس، اصابته وزوجته بفيروس كورونا، مضيفًا أنه وزوجته بحالة صحية جيدة وسيدخلان الحجر المنزلي تحت إشراف طبي وفقًا لتعليمات وزارة الصحة.

وأفادت القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، انه من المتوقع أن يخضع كبار المسؤولين في وزارة الصحة إلى الحجر الصحي بعد اجتماعهم مع وزير الصحة في الأيام القليلة الماضية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء، أن رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي افيف كوخافي ، وقائد قيادة الجبهة الداخلية ورئيس هيئة العمليات قد خضعوا للحجر الصحي، بعد اجتماعهم مع ضابط تبين اصابته بفيروس كورونا. واعلن الأربعاء أن الفحوصات التي اجراها كوخافي “جيدة”. وجاء في بيان أصدره الناطق بلسان الجيش أن كوخافي “يشعر بخير، وسيواصل البقاء في الحجر الصحي في مكتبه، حتى نهاية الأسبوع وفقًا للتعليمات”.

ويشار الى ان رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو انهى مساء امس الحجر الصحي والذي استمر عدة ايام، بعد اجتماعة مع مستشاره له قبل اسبوع ونصف تبين انها مصابة بفيروس كورونا، وترجح مصادر اسرائيلية ان يدخل نتنياهو مجددا الى الحجر الصحي بعد اجتماعه مع ليتسمان قبل ثمانية ايام.