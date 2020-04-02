لمنع التسيب.. الأمن العام يقرر إيقاف العمل بكافة التصاريح الورقية

ورطة ترامب القاتلة.. كورونا يحصد أرواح آلاف الأمريكان يومياً، وبايدن يتقدم عليه في آخر استطلاع للرأي حول السباق الرئاسي
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جرينتش+2 02:09
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