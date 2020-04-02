“ذبحتونا” تطالب وزارة التعليم العالي بالغاء اختبارات “التعليم عن بعد”

طالبت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة “ذبحتونا” وزير التعليم العالي الدكتور محي الدين توق بالعمل على متابعة تطبيق قرار مجلس التعليم العالي الصادر بتاريخ 23/3/2020 والذي ينص على “إلغاء جميع الامتحانات المنوي عقدها في الجامعات خلال فترة حظر التجول بما فيها امتحانات منتصف الفصل، ويترك للجامعات اختيار أنسب طريقة لتقييم الطلبة بعد استئناف الدراسة بشكل كامل.”

ولفتت الحملة إلى أن عددًا من الجامعات تقوم بالالتفاف على قرار مجلس التعليم العالي، من خلال اعتماد عمل اختبارات قصيرة “quiz” ومن ثم احتساب علامتها كعلامة للامتحان الأول من الفصل “first exam” أو امتحان منتصف الفصل “midterm exam” .

ورأت الحملة أن بعض الجامعات الخاصة تحاول استغلال الحالة الطارئة التي يمر بها الأردن، لتقليص مصاريفها على حساب العملية التعليمية، وذلك من خلال استغلال تطبيق التعلم عن بعد، قطع شوط كبير من المنهاج وعقد الاختبارات حتى لو كان ذلك على حساب استيعاب الطلبة.

ونوهت الحملة إلى أن الجامعات لا تملك القدرة اللوجستية على عقد اختبارات تتسم بالضبط، وتمنع أية تجاوزات بين الطلبة، وبالتالي فإن إصرار إدارات الجامعات على عقدها، يعكس استخفافًا بالعملية التعليمية.

على صعيد متصل، أكدت “ذبحتونا” على أن إدارات بعض الحامعات الخاصة قامت بإبلاغ الطلبة أنها ستحتسب 60% من علامة المادة على المشاركات للتعلم عن بُعد، و 40% على الامتحان النهائي!! وهو الأمر الذي يخالف كافة المعايير الأكاديمية والعلمية. واعتبرت الحملة أن إدارات الجامعة تسعى من خلال هكذا إجراءات، إلى منع أية محاولات لتمديد الفصل الدراسي الثاني، خوفًا من إلغاء الفصل الصيفي وبالتالي خسارة ملايين الدنانير.

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