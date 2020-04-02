الأمن العام ينفي الاشاعات الكاذبة حول وجود غازات سامة بالجو

دعا الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام، اليوم الخميس، الى عدم تصديق ما تم نشره من قبل البعض وجرى تداوله في دول مجاورة حول وجود غازات سامة في الجو تؤثر على سلامة الاشخاص وتسبب لهم الاضرار.

ودعا الناطق الاعلامي في بيان، المواطنين الى الالتزام بما يصدر عن الجهات الرسمية فقط، وعدم تصديق مثل تلك الاشاعات والأخبار المغلوطة، أو نقلها وتداولها، مشيرا إلى أن هذا الكلام عار عن الصحة، ولا أساس علمي له، ويجرى الآن متابعة الاشخاص الذين نشروا مثل تلك الاشاعات من قبل وحدة الجرائم الإلكترونية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

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