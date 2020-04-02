ارتفاع متدرج على درجات الحرارة اليوم وغدا وبعده

يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة اليوم الخميس، لكن تبقى الأجواء مائلة للبرودة في أغلب مناطق المملكة ودافئة في الأغوار والبحر الميت، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة نهارا، وشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ليلا.

وحسب تقرير دائرة الأرصاد الجوية، يطرأ غدا ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات ما بعد الظهر.

وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها السبت، إذ تسود أجواء ربيعية معتدلة في أغلب المناطق، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتصبح الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 18 – 10، وفي المرتفعات الشمالية 12 – 6، وفي مرتفعات الشراة 14 – 5، وفي مناطق البادية 22 – 10، وفي مناطق السهول 17 – 9، وفي الأغوار الشمالية 24 – 13، وفي الأغوار الجنوبية 30 – 17، وفي البحر الميت وخليج العقبة 29 – 16 درجة مئوية.

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