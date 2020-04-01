وزير الصحة يعلن اليوم الاربعاء شفاء 6 حالات وتسجيل 4 اصابات جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الاجمالي بالاردن الى 278 اصابة
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جرينتش+2 09:01
وزير الصحة يعلن اليوم الاربعاء شفاء 6 حالات وتسجيل 4 اصابات جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الاجمالي بالاردن الى 278 اصابة

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