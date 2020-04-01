وزير الصحة يعلن اليوم الاربعاء شفاء 6 حالات وتسجيل 4 اصابات جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الاجمالي بالاردن الى 278 اصابة

أعلن وزير الصحة، سعد جابر، مساء اليوم الأربعاء، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الأردن، إلى 278 حالة، بعد تسجيل 4 حالات جديدة.

وقال جابر، خلال إيجاز صحفي في مركز إدارة الأزمات، إن الأردن قد سجل اليوم 4 حالات، موزعة كالتالي: حالتان قدمتان من إسبانيا بتاريخ 15/3، وحالة مخالطة لأحد المرضى في منطقة جرش، وحالة مخالطة في إربد.

وأضاف وزير الصحة، أنه قد سُجلت أيضا 6 حالات شفاء غادرت مستشفى الأمير حمزة.

كما اغلن جابر ان وزارة الصحة قررت فتح المراكز الصحية، اعتباراً من يوم الأحد المقبل وحتى الخميس، لإجراء مسحة حديثي الولادة، “وهي ضرورية للأطفال الذين ولدوا حديثاً وعمرهم أقل من شهر لتشخيص الأمراض الوراثية التالية : التفول، فنيل كنتوريا، ومرض نقص نشاط الغدة الدرقية الخلقي”، وهي أمراض رغم أنها قليلة إلا أنها قد تسبب تلفاً للدماغ إنّ لم تشخص مبكراً، ولهذا وحفاظاً على أبنائنا وجيل المستقبل فقد تقرر فتح المراكز الصحية.

أما بالنسبة للتطعيم، فقد قررت لجنة الأوبئة أنّ تأجيل المطاعيم لشهر أو ستة أسابيع لا يؤثر على صحتهم، خصوصا وان التجمهر عند المراكز الصحية قد يؤدي إلى الإصابة بالفايرس، لذا علينا الانتظار والصبر،، “حماية الأطفال واجبنا لكن يجب تأجيل التطعيم”.