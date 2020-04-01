مقابلة الوفاء بالوفاء.. رغد صدام حسين تناشد العراقيين دعم الأردن في مواجهة كورونا/ فيديو

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دعت السيدة رغد، كريمة الرئيس الشهيد صدام حسين، العراقيين والعرب إلى التبرع لدولة الأردن، نظرا لما تمر به من أزمة مالية جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت رغد في تسجيل صوتي انتشر عبر “تويتر”: “منذ سنة 2003 تواجد عدد كبير من العراقيين في الأردن، وفتح هذا البلد المضياف والمحدود الموارد، ابوابه بلا منة ولا تردد لحمايتكم والحفاظ عليكم من أذى المحتلين وأتباعهم، ومن الظروف الناجمة عن انعدام الأمن”.

وأضافت رغد صدام حسين: “لقد مضى أكثر من 17 عاما ولم يتذمروا ‌‌‌أو يستصعبوا ذلك، وشاركناهم في الماء والكهرباء والأهم من ذلك الأرض” ، مشيرة إلى أن “الأردنيين يمرون بظرف صعب، وكنت أسمع دائما من العراقيين الذين يعيشون فيه أن البلد بلدنا وسنكون مع إخوتنا الأردنيين دوما”.

وتابعت: “اليوم جاء دورنا كي نرد لهم وقفتهم معنا، ولا شك عندي أنكم أهل المواقف المشهودة، فالإنسان موقف، هكذا كان يقول والدي صدام دوماً، وعندما نكون بلا موقف فلا قيمة إنسانية لنا”.

وقالت رغد مخاطبة الاردنيين: “سنقف معكم أيها الأحبة كما كنتم قد وقفتم إلى جانبنا في ظرفنا الصعب”، لافتة إلى أن “الأردن يمر بظرف مالي صعب بسبب وباء كورونا، ومع هذا الظرف شهد العالم كيف استوعب الأردنيون بشكل فاق ما قدمته أكثر الدول تقدما وثراء في العالم”.