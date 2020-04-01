وزير الصحة يعلن اليوم الاربعاء شفاء 6 حالات وتسجيل 4 اصابات جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الاجمالي بالاردن الى 278 اصابة
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مقابلة الوفاء بالوفاء.. رغد صدام حسين تناشد العراقيين دعم الأردن في مواجهة كورونا/ فيديو

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