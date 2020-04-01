داعيا البشرية جمعاء للتضامن ونبذ الخلافات.. غوتيريش يعتبر جائحة كورونا الراهنة أسوأ أزمة عالمية منذ 1945
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جرينتش+2 02:35
عن العزلة والكتابة في زمن كورونا

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