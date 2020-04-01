حركتا حماس والجهاد والجبهة الشعبية تدين العدوان الإسرائيلي على سوريا وتؤكد الوقوف الى جانبها

ادانت حركات المقاومة الفلسطينية بشدة القصف الصهيوني العدواني الذي استهدف، ليلة امس الثلاثاء، مناطق في محافظة حمص السورية.

واعتبرت حركة المقاومة الاسلامية “حماس” ان القصف الصهيوني على سوريا ، هو استمرار لعدوان الكيان الصهيوني على كل مكونات الأمة وتدمير مقدراتها، وهو إمتداد للعدوان الذي لا يتوقف على الشعب الفلسطيني.

وقال حازم قاسم الناطق باسم حماس في تصريح له : ” يؤكد الاحتلال الاسرائيلي مرة أخرى أنه العدو الحقيقي للأمة، لذا سيبقى مطلوباً توحيد مقدرات وجهود الأمة من أجل التصدي لعدوانه واطماعه التوسعية”.

من جهتها، ادانت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين بشدة القصف الصهيوني العدواني الذي استهدف ليلة امس الثلاثاء مناطق في محافظة حمص السورية.

واكدت الحركة في بيان إن هذا العدوان هو تطاول على العرب والمسلمين جميعا ، الأمر الذي يستدعي وقفة مسؤولة وجادة في الرد على تواصل هذا الاٍرهاب الصهيوني والاستهداف المتكرر للأراضي السورية .

واضافت: إننا نؤكد تضامننا الكامل مع سوريا ووقوفنا إلى جانبها في مواجهة العدوان الصهيوني.

كما أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القصف الصهيوني الذي استهدف مواقع سوريّة شرقي حمص.

ورأت الشعبية، في بيان لها أنّ “هذا الاعتداء غير معزولٍ عن سياسة العدوان المتواصلة التي تستهدف سوريا، سواء بالعدوان المباشر عليها كما جرى ليلة أمس وما قبلها، أو من خلال دعم منظمات الإرهاب على أراضيها لإشغال وإنهاك الدولة السورية، وفرض الأمر الواقع باحتلال بعض أراضيها، والسيطرة على ثرواتها كما تمارس القوات الأمريكية”.

وعبّرت الجبهة الشعبية عن تضامنها الكامل مع سوريا الشقيقة، داعيةً الشعوب العربية وقواها الحيّة إلى الانتصار لسوريا، ومواجهة سياسات بعض حكوماتها المتواطئة مع مخططات إسقاط سوريا أرضاً ودَوراً.