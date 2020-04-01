جوقة غنائية قطرية تضم فنانين يشاركون عن بُعد من منازلهم/ فيديو

في بادرة طريفة وغريبة، أدت مجموعة من الفنانين القطريين أغنية وطنية شهيرة، كل من داخل منزله، عبر مكالمة فيديو جماعية، وذلك بسبب إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).

فقد ظهرت، امس الثلاثاء، مجموعة من المطربين والعازفين القطريين وهم يؤدون أغنية “يا قطر إنتِ الحياة إنتِ الوجود” في مقطع فيديو نشره شقيق أمير قطر، “جوعان بن حمد آل ثاني”.

وحازت تلك الأغنية على تفاعل واسع في مواقع التواصل العربي نظرا لانها تجسد مقولة “الحاجة ام الاختراع”.

هذا وقد سجلت وزارة الصحة القطرية 781 حالة إصابة بفيروس كورونا، نتج عنها وفاتان، وذلك حتى صباح اليوم الأربعاء.