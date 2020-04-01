انخفاض ملموس على الحرارة وزخات مطرية اليوم وارتفاع غدا

يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة اليوم الأربعاء لتصبح الأجواء باردة نسبيا وغائمة جزئيا في أغلب مناطق المملكة، ومائلة للبرودة في الأغوار والبحر الميت، مع تواجد غيوم على ارتفاعات منخفضة، وتهطل زخات من المطر في شمال ووسط المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الشرقية، وتكون الرياح غربية معتدلة إلى نشطة السرعة تثير الغبار خاصة في مناطق البادية.

ووفق تقرير دائرة الأرصاد الجوية، يتوقع تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية خلال ساعات الليل المتأخرة، وتكون الرياح غربية خفيفة الى معتدلة السرعة.

ويطرأ غدا ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتصبح الأجواء لطيفة في أغلب مناطق المملكة ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة.

كما يطرأ الجمعة ارتفاع آخر على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح غربية معتدلة السرعة. وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 17 – 8 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 11 – 5، وفي مرتفعات الشراة 12 – 4، وفي مناطق البادية 19 – 7، وفي مناطق السهول 16 – 8، وفي الأغوار الشمالية 22 – 11، والأغوار الجنوبية 24 – 15، والبحر الميت 25 – 15، وخليج العقبة 24 – 14 درجة مئوية.