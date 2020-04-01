السعودية تهيئ الرأي العام الاسلامي تدريجيا لتقيل تعطيل مناسك الحج المقبل/ فيديو

طالب وزير الحج والعمرة السعودي “محمد صالح بن طاهر بنتن”، امس الثلاثاء، المسلمين حول العالم بانتظار ما ستسفر عنه تطورات جائحة “كورونا”، مشيرا إلى أن مستقبل الحج هذا العام غير معروف حتى الآن.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الوزير من المسجد الحرام، حسب ما نقلته قناة “الإخبارية” السعودية الرسمية.

وقال الوزير، ردا على سؤال عن مستقبل الحج هذا العام، الذي يحل بعد 4 أشهر تقريبا، “نحن على كامل الاستعداد لخدمة الحجاج”.

واستدرك مضيفا: “لكن نظرا للظروف الحالية، حيث نتحدث عن جائحة عالمية نسأل الله السلامة منها، طلبنا من الإخوة المسلمين في دول العالم التريث في عمل أي عقود حتى تتضح الرؤية”.

وكشف الوزير في تصريحاته أن “هناك حوالي 1200 شخص من المعتمرين الذين علقوا في البلاد” بعد توقف خطوط الطيران، وأكد أن المملكة لا تزال “تقدم لهم الرعاية وهم موجودون في الفنادق”.

وسنويا، يتدفق حوالي 2.5 مليون حاج عادة إلى أقدس المواقع الإسلامية في مكة والمدينة كل عام؛ لأداء فريضة الحج التي تستمر شعائرها لمدة أسبوع تقريبا. وأداء الحج واجب لمرة واحدة في العمر على كل مسلم قادر ماليا وصحيا.

وفي إطار إجراءات مكافحة “كورونا”، قررت السعودية تعليق شعيرة العمرة، ووقف الدخول والخروج من مكة المكرمة، التي يقع بها المسجد الحرام، كما أوقفت خطوط الطيران.

وتعد شعيرتا الحج والعمر أحد مصادر الدخل الرئيسية للمملكة.

فيديو عاجل | وزير الحج يدعو دول العالم عبر #الإخبارية من أمام #الكعبة_المشرفة التريث في إبرام عقود #الحج pic.twitter.com/3ToLj2pv0n — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 31, 2020