وزير الصحة يعلن اليوم الثلاثاء شفاء 4 حالات وتسجيل 6 إصابات جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الاجمالي بالاردن إلى 274 اصابة
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جرينتش+2 10:16
وزير الصحة يعلن اليوم الثلاثاء شفاء 4 حالات وتسجيل 6 إصابات جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الاجمالي بالاردن إلى 274 اصابة

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