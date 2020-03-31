وزير الصحة يعلن اليوم الثلاثاء شفاء 4 حالات وتسجيل 6 إصابات جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الاجمالي بالاردن إلى 274 اصابة

عمان 31 آذار (بترا)- أعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابر عن تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الأردن، ليرتفع عدد الحالات الإجمالي في المملكة إلى 274 حالة.

وقال وزير الصحة خلال إيجاز صحفي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات مساء اليوم الثلاثاء، إن الحالات الجديدة توزعت على النحو الآتي: 4 حالات من محافظة إربد لمخالطين، وحالتان في العاصمة لمخالطين لأحد المصابين.

وأكد الدكتور جابر أن الفحوصات التي أجريت للعمارات في محافظة إربد، والتي يقطن بها طلاب عرب 48 سلبية ما يثبت أنهم غير مصابين بالمرض.

كما أعلن الدكتور جابر عن شفاء 4 حالات في مستشفى الأمير حمزة، مؤكدا أنهم غادروا إلى منازلهم.

وأشار إلى أن فرق التقصي الوبائي أجرت 1220 فحص كورونا في جميع محافظات المملكة، موجها شكره لجميع الكوادر الطبية على جهدها المميز خلال هذه الفترة، مثنيا أيضا على دور المتطوعين الذين يقومون بمساعدة الطواقم الطبية.

وطمأن وزير الصحة أهالي منطقة وادي موسى، بأن جميع الفحوصات التي أجريت لأشخاص والتي بلغت أكثر من 250 فحصا كانت سلبية، مبينا أن وزارة الصحة ستجري فحصا جديدا خلال الأسبوع المقبل.

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