هيئة قطاع الاتصالات تتولى منح التصاريح اللازمة لشركات توصيل الطلبات

أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أنه وبعد إطلاق الحكومة لتطبيبق مونة الذي يتيح لكافة المواطنين التسوق من خلال هذه المنصة، فإن الهيئة بصفتها الجهة التي تمنح شركات البريد والتوصيل (Delivery) التراخيص اللازمة هي المعنية بمنح التصاريح اللازمة لهذه الشركات للقيام بتوصيل كافة الطلبيات التي يتم شرائها من قبل المواطنين لأماكن سكنهم والمحاسبة من خلال وسائل الدفع المتاحة.

وقال الدكتور الجبور بأن الهيئة تقوم بمنح ملصقات للشركات التي حصلت/ تحصل على التصاريح اللازمة لوضعها على السيارات بحيث تكون مرئية للأجهزة الأمنية ، علماً بأن عملية توصيل الطلبات تبدأ من الساعة 10 صباحاً وحتى 6 مساءً انسجاماً مع قرار حظر التجول المعمول به حالياً.

كما أكد الجبور بأن الهيئة تتبع أسس السلامة العامة التي تم تحديدها من قبل الحكومة وتطبقها ضماناً للسلامة العامة، وقد وجهت الهيئة شركات البريد بتعقيم المركبات العاملة في التوصيل، من قبل شركة متخصصة ومرخصة لهذه الغاية من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين، حيث بلغ عدد السيارات التي تعمل على التوصيل ما يقارب ال (1634) سيارة لغاية صباح هذا اليوم وهي متواجدة حالياً أمام مبنى الهيئة لغايات التعقيم، كما بلغ عدد الطرود التي تم توصيلها ما يقارب (4067) طرد.

وأشار الجبور بأن أي شركة لا تلتزم بالتعليمات الخاصة بالصحة والسلامة واجراءات التعقيم المتبعة من قبل الهيئة سيتم سحب التصريح منها ومنعها من مزاولة التوصيل.

وقال ات عدد المركبات التي تعمل على التوصيل قد بلغ نحو 1634 مركبة حتى اليوم الثلاثاء، فيما بلغ عدد الطرود التي تم توصيلها ما يقارب 4067 طردا .