ليته ظل على العهد.. أنباء عن وفاة عبد الحليم خدام في باريس اليوم الثلاثاء

تناقلت وسائل إعلام وصفحات مواقع التواصل نبأ وفاة نائب الرئيس السوري الأسبق عبد الحليم خدام، اليوم الثلاثاء، في فرنسا عن عمر ناهز 88 عاما، فيما لم يصدر إلى الآن أي تأكيد رسمي.

وشغل خدام مناصب عدة في سوريا، بينها نائب الرئيس ووزير الخارجية وعضو قيادة حزب البعث ومحافظ القنيطرة ومحافظ حماة، كما تولى لمدة زمنية طويلة ملف العلاقات السورية اللبنانية.

عقب وقت قصير من اغتيال صديقه اللبناني رفيق الحريري ، وتحديدا في شهر ديسمبر من العام 2005 أعلن انشقاقه عن حزب البعث السوري، ولجأ إلى فرنسا.. وليته لم يقترف هذه الخطيئة بحق نفسه اولا، ثم بحق حزبه ودولته ورئيسه ثانيا.

ففي شهر أغسطس 2008، أصدرت المحكمة العسكرية الجنائية الأولى بدمشق، 13 حكما غيابيا على خدام بالسجن لمدد مختلفة أشدها الأشغال الشاقة المؤبدة مدى الحياة، وذلك بتهم مختلفة أبرزها “الافتراء الجنائي على القيادة السورية والإدلاء بشهادة كاذبة أمام لجنة التحقيق الدولية بشأن مقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري”،

رحمه الله، فهو الآن في امس الحاجه الى الرحمة من المولى القدير، والمغفرة من الشعب السوري العظيم.