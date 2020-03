قطعان الماعز البري تغزو شوارع ويلز بعد خلوها من الناس جراء الحجر / فيديو

استولت مئات القطعان من الماعز الجبلي المنحدر من كيب جريت أورم على مدينة لاندودنو الساحلية في ويلز، وهي الآن تركض في شوارع المدينة المهجورة وتنظر إلى النوافذ.

في السابق اعتادت قطعان الماعز على النزول إلى المدينة، لكن الأمر المختلف الآن هو بقاؤها لفترات طويلة في المدينة بسبب عدم وجود أحد في الشوارع بعد الحجر الصحي.

وقد نشر المواطنون في المدينة صورا ومقاطع فيديو لقطعان الماعز وهي ترعى وتمرح في الشوارع.

وكان السياح قد توقفوا عن القدوم إلى كيب جريت أورم، ونزلت حيوانات الماعز إلى المدينة بدلا منهم، وعندما رأت الشوارع المهجورة، قررت الاستيلاء عليها، وبحسب السكان فإنهم لن يقومون بطردها أبدا.

Got the interest of @PA now too (and everyone else) pic.twitter.com/jr5iUdkrKz

I think I just got a group of goats in Llandudno arrested.

Let me explain… first, I saw this from inside a dark pub (the one I live in currently). I thought I was seeing things. So I took some video: pic.twitter.com/RtxYG6htLC

— Andrew Stuart (@AndrewStuart) March 27, 2020