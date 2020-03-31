رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يدخل اليوم الثلاثاء الحجر الصحي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، وقائد الجبهة الداخلية قد دخلا الحجر الصحي بعد اجتماعهما مع ضابط شخصت اصابته اليوم بفيروس كورونا.

ووفقًا لتعليمات وزارة الصحة فسيدخل الجنرال كوخافي إلى الحجر الصحي في مكتبه حتى نهاية الأسبوع.

وقال الجيش في بيان له: “أقام رئيس الأركان الجنرال أفيف كوخافي جلسة مع قادة من وحدات الارتباط مع السلطات التابعة لقيادة الجبهة الداخلية قبل عشرة أيام في تاريخ 22.03.2020. وقد تأكد اليوم من أن أحد القادة المشاركين في الجلسة مريض بالكورونا. لذلك سيدخل رئيس الأركان إلى الحجر الصحي بمكتبه حتى نهاية الأسبوع”.

وأضاف البيان أن “رئيس الأركان يشعر بصحة جيدة، دون أية عراض للمرض عنده، وسيتم فحصه في الدقائق القريبة”.

يذكر ان عدد الإصابات في إسرائيل حتى اللحظة قد بلغ 4831 مصابا بينهم 18 حالة وفاة، و83 في حالة خطيرة، و4473 في حالة طفيفة، 95 في حالة متوسطة، في حين شفي من الفيروس 163 مصابا.