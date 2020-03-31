تخفيض “كبير” لأسعار المحروقات وتحديد بند فرق أسعار الوقود بـ “صفر”

أعلنت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي اليوم الثلاثاء، عن انخفاض في أسعار المحروقات لشهر نيسان/أبريل المقبل، وتحديد تعرفة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء للشهر المقبل بـ(صفر).

وقالت زواتي خلال ايجاز في المركز الوطني للامن وإدارة الازمات إن الانخفاض غير المسبوق في أسعار النفط ومشتقاته في الأسواق العالمية.

وبهذا الخصوص قالت الوزيرة زواتي، نظرا للانخفاض غير المسبوق في اسعار النفط ومشتقاته في الأسواق العالمية، فقد انعكس هذا الانخفاض على سعر الأساس، لجميع المشتقات النفطية المباعة محليا.

وأضافت أن لجنة تسعير المشتقات النفطية في الوزارة وبناء على الأسعار في الأسواق المرجعية العالمية حددت أسعار المحروقات في السوق المحلي لشهر نيسان/أبريل المقبل كما يلي:

تخفيض سعر البنزين (90) إلى 625 فلس/لتر، بانخفاض مقداره 120 فلسا للتر، وخفض سعر البنزين (95) إلى 840 فلسا للتر، بانخفاض مقداره 125 فلس/ لتر.

إضافة إلى خفض سعر الديزل والكاز إلى 465 فلسا للتر، بانخفاض مقداره 90 فلس/ لتر، وخفض سعر الوقود الثقيل إلى 227.6 دينار للطن، بانخفاض مقداره حوالي 66 دينارا للطن الواحد.

ووفق الوزيرة زواتي، انخفضت أيضا أسعار باقي المشتقات وبالمبالغ والأسعار التي سيتم الإعلان عنها، على موقع وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

وبشأن تعرفة بند فرق أسعار الوقود على فاتورة الكهرباء، قالت زواتي، إن مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن اجتمع واستعرض معدل أسعار نفط برنت للفترة من الأول من شهر كانون الثاني/يناير 2020 وحتى الحادي والثلاثين من شهر آذار/مارس الحالي، ودرس أثر انخفاض هذا المعدل على أسعار الغاز الطبيعي المستخدم لتوليد الكهرباء، وقرر تحديد قيمة تعرفة بند فرق أسعار الوقود بـ(صفر) اعتبارا من الأول من شهر نيسان/أبريل المقبل.

وأعربت الوزيرة زواتي عن أملها بعودة جميع القطاعات الخدمية والإنتاجية للعمل وبكامل طاقتها، وأن تتمكن من الاستفادة من هذا الانخفاض في أسعار الطاقة.