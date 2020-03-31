بعد عقد قرانها.. ديانا كرزون ستكون اكثر عقلانية عقب الزواج/ فيديو

رفضت الفنانة ديانا كرزون، “التباهي بمهرها”، وقالت إنها ستكون أكثر عقلانية بعد الزواج الذي لم يحدد موعده رسميًا بعد من خطيبها الإعلامي معاذ العمري.

وقالت الفنانة كرزون، في تصريحات لـ “مجلة كل الأسرة” التي وضعت صورة النجمة غلافا لعددها الصادر حديثا، إنها ستصبح أكثر عقلانية بعد الزواج.

وقبل أكثر من شهر، تمت خطبة الإعلامي معاذ العمري من الفنانة ديانا كرزون، حيث أقيم حفل عقد قرانهما في أحد الأماكن العامة بمنطقة حي الكرسي في العاصمة عمان.

وأشعل عقد قران ديانا كرزون والعمري مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن.

ديانا كرزون ممطربة أردنية ولدت في الكويت في 30 تشرين الأول 1983 ونشأت في أسرة موسيقية الأردنية، تحب الفن منذ طفولتها وشاركت في العديد من المسابقات.