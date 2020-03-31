انقلاب عالمي.. ترامب يكشف اليوم عن مساعدة روسيا والصين للولايات المتحدة في محاربة فيروس كورونا

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمساعدات طبية قدمتها روسيا والصين لبلاده في التصدي لانتشار فيروس كورونا.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي حول فيروس كورونا المستجد في البيت الأبيض أمس الاثنين: “يجب أن أقول إن لدينا علاقات ممتازة مع العديد من البلدان.. الصين أرسلت لنا بعض الموارد وهذا أمر رائع… وروسيا أرسلت طائرة كبيرة جدا محملة بالإمدادات الطبية، لقد كان أمرا لطيفا جدا”.

وأضاف: “دول أخرى أيضا أرسلت لنا مواد، كان ذلك مفاجأة كبيرة بالنسبة لي وسعيدة للغاية”.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي ترامب قد بحثا امس الاثنين، تعزيز التعاون بين روسيا والولايات المتحدة في مكافحة جائحة كورونا.

وأعلن الكرملين، أن بوتين وترامب أعربا خلال المكالمة، التي أجريت بمبادرة من الجانب الأمريكي، “عن قلق عميق لنطاق انتشار فيروس كورونا في العالم”، مضيفا أنهما “تبادلا الاطلاع على الإجراءات المتخذة في البلدين لمكافحة هذا الخطر”.

وأضاف الكرملين أن الرئيسين “بحثا إمكانية تعاون أوثق بين البلدين في هذا الاتجاه”.

وقد سجلت الولايات المتحدة الأمريكية ارتفاعا في أعداد الوفيات بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، اليوم الثلاثاء، ليصل الإجمالي إلى 3148 حالة وفاة، والإصابات إلى أكثر من 163 ألف إصابة مؤكدة.

وبحسب موقع “ورلد أوميتر”، فقد ارتفع أعداد الوفيات إلى 3165 حالة والإصابات إلى أكثر من 164 ألف إصابة.

وكان وزير الصحة الأمريكي، أليكس عازار، أكد اليوم الثلاثاء، أن بلاده أجرت فحصوات مختبرية للكشف عن فيروس كورونا لأكثر من مليون مواطن .

وقال عازار في إحاطة إعلامية بالبيت الأبيض: “نجري الآن فحوصات مختبرية للكشف عن فيروس كورونا لـ 100 ألف شخص يوميا”.

وبدوره صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بأن أكثر من مليون أمريكي تم فحصهم للكشف عن فيروس كورونا، داعيا الجميع للتقيد بالإجراءات المفروضة لمنع انتشار الفيروس.