المباشرة صباح اليوم الثلاثاء بنقل غير الأردنيين من فنادق الحجر الصحي إلى مناطق سكنهم/ فيديو

بدأت صباح اليوم الثلاثاء عملية نقل الأشخاص غير الأردنيين المحجور عليهم صحياً في الفنادق إلى مناطق سكنهم، بعد انتهاء فترة الحجر الصحي الإلزامي التي استغرقت مدة أسبوعين.

مدير عمليات خلية أزمة كورونا العميد مازن الفراية، قال، إنه يتم بدء المرحلة الثانية من نقل الخاضعين للحجر الصحي اليوم الثلاثاء، حيث سيتم نقل 1148 محجورا عليهم من غير الأردنيين من 67 جنسية من فنادق الحجر الصحي، وموظفين من الأمم المتحدة في مركبات خاصة.

وأضاف يقول لقناة “المملكة” أنه “على الخاضعين للحجر الصحي من غير الأردنيين الالتزام بعزل ذاتي في مناطق سكنهم لمدة 14 يوما عبر توقيع تعهد للالتزام بذلك”.

وقال: “رأينا ممارسات مستغربة خالفت الإرشادات الطبية أمس (الاثنين) من الخارجين من فنادق الحجر الصحي مثل استقبال الأهالي للخارجين بالأغاني”، موضحا أن “هذه الممارسات ستنعكس سلبيا عليهم وعلى أسرهم”.

وأضاف الفراية أن “الأجهزة الأمنية لن تسمح بهذه الممارسات؛ للمحافظة على الأمن المجتمعي، وسيتم ملاحقة الأشخاص الذين يمارسون هذه الأفعال قانونيا لأن ذلك ينعكس على المجتمع، وليست حرية فردية”.

وكانت الحكومة قد طبقت إجراءات احترازية لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا، تشمل فرض حجر صحي إجباري على جميع القادمين عبر المطارات والمعابر الحدودية إلى الأردن، حيث تم إخضاعهم للحجر الصحي لمدة 14 يوما في مرافق فندقية مخصصة، في منطقة البحر الميت والعاصمة عمّان والعقبة. وحرصت القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي على وداع المحجور عليهم بالورد لدى مغادرتهم الفنادق، متمنين لهم دوام الصحة والعافية والعوده إلى بيوتهم آمنين.

كما تكفلت الحكومة بنقل وإيصال المحجور عليهم إلى بيوتهم مباشرة، لكل من أكمل مدة الحجر المخصصة ودون أي تكاليف مادية؛ بهدف تقليل المخالطة وتطبيق إجراءات السلامة والوقاية العامة.