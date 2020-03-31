انقلاب عالمي.. ترامب يكشف اليوم عن مساعدة روسيا والصين للولايات المتحدة في محاربة فيروس كورونا
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جرينتش+2 01:49
المباشرة صباح اليوم الثلاثاء بنقل غير الأردنيين من فنادق الحجر الصحي إلى مناطق سكنهم/ فيديو

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