السلطات البريطانية تعلن رسميا خروج الأمير تشارلز من الحجر الصحي

أعلنت السلطات البريطانية رسميا خروج الأمير تشارلز من الحجر الصحي بعد شفاء من فيروس كورونا المستجد، حسبما أفادت قناة العربية فى خبر عاجل مساء امس الاثنين.

فيما قال المتحدث الرسمي باسم ولي عهد بريطانيا، البالغ من العمر 71 عاما والذي أصيب بفيروس كورونا، امس الاثنين، إن الأمير تشارلز قد خرج من العزل الذاتي ويتمتع بصحة جيدة، وأضاف المتحدثفي مقر إقامة الأمير في كلارنس هاوس: “غادر اليوم أمير ويلز العزل الذاتي بعد التشاور مع طبيبه”.

وكان قد انضم الأمير تشارلز إلى ملايين الأشخاص فى جميع أنحاء بريطانيا فى التصفيق لموظفى الرعاية الصحية NHS الذين يعملون بجد وهم يتحملون جائحة فيروسات التاجية، حيث وقف الملايين من الناس على الأبواب الأمامية لمنازلهم ونوافذهم المفتوحة، وفى الحدائق وعلى الشرفات، للتصفيق تعبيرًا عن امتنأنهم لأولئك الذين يعملون على خط المواجهة لمكافحة ألفيروس التاجى كورونا المستجد “كوفيد 19”.