السفير الاردني في بريطانيا: 2834 أردنيا مسجلون لدى السفارة

قال السفير الأردني في لندن عمر النهار، إن عدد الأردنيين المسجلين لدى السفارة بلغ 2834 أردنيا غالبيتهم من الطلبة.

وأكد في رسالة وجهها لأبناء الجالية الأردنية في بريطانيا، وحصلت (بترا) على نسخة منها، انه تواصل مع الصيادلة والأطباء الاردنيين في بريطانيا وأعرب جميعهم عن استعدادهم لخدمة المغتربين الأردنيين خاصة الطلبة، الذين بقوا في بريطانيا بعد قرار الحكومة ايقاف الرحلات الجوية ضمن مساعيها لاحتواء فيروس كورونا المستجد وضمان سلامة الجميع.

واوضح النهار ان السفارة هي الجهة الرسمية الوحيدة التي تمثل الأردنيين جميعا، وتلتزم بنقل همومهم ومطالبهم للحكومة وتقديم المساعدة لهم، داعيا إلى عدم الالتفات الى الشائعات والادعاءات من قبل البعض على وسائل التواصل الاجتماعي التي يدعي مطلقوها انهم يمثلون الجالية الأردنية.

وطالب السفير الأردنيين الذين لم يسجلوا أسمائهم لدى السفارة إلى تسجيلها، لتسهيل التواصل معهم، وعدم مشاركة بياناتهم الشخصية على العلن، والالتزام بمكان السكن وأخذ الاحتياطات اللازمة واتباع تعليمات السلطات المحلية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومتابعة ما يصدر عن السفارة من معلومات وتحديثات.

وعرض السفير النهار الجهود التي تبذلها وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني لإيجاد حلول للمشاكل والصعوبات التي تواجه المغتربين الاردنيين، وتعميمها على سفارات المملكة بالخارج.

–(بترا)

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