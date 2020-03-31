كوشنير ضلله وبيلوسي تحمله مسؤولية ازهاق أرواح الشعب.. ترامب يصف موت 200 ألف أمريكي بوباء كورونا بالامر "الجيد"
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جرينتش+2 08:28
استهداف الفقر ليس الحل لسياسة اجتماعية تشتد الحاجة إليها

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