انقلاب عالمي.. ترامب يكشف اليوم عن مساعدة روسيا والصين للولايات المتحدة في محاربة فيروس كورونا
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جرينتش+2 01:49
احدث الآعيب اردوغان.. التلطي خلف الفصائل الارهابية لانتهاك اتفاق التهدئة في ادلب

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