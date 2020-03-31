أحلام تشتم أحد متابعيها لانه زعم انها سفيهة اشترت كمامة مرصعة بالألماس

أعربت المطربة الإماراتية “أحلام” عن غضبها من متابع شتمها عبر حسابه الشخصي على “تويتر”، ووصفها بالسفيهة، بسبب زعمه أنها اشترت كمامة مرصعة بالألماس سعرها 28 ألف دولار.

وقالت “أحلام” في مقطع فيديو، بصوت غاضب: “واحد حقير وياريتني كنت أشوفك بقول لك حسبي الله ونعم الوكيل فيك بيقول غني اشتريت كمامة ألماس بسعر 28 ألف دولار”، مضيفة: “كنت مع أمك وأنا بشتريها”.

وتابعت: “الموضوع وايد ضايقني.. أنا مش سفيهة انت اللي سفيه.. حسبي الله ونعم الوكيل فيك”.

ونفت “أحلام” التغريدة المتداولة قائلة: “أنا سويت 7 مرات تحليل كورونا، وكنت أرتدي ماسكاً طبياً عاديا”، ناشرة صورة لها من إحدى المطارات بالماسك.

وأردفت: “اللهم اجعلني كبيرة في أعين الناس وصغيرة في عين نفسي.. تعلموا أنّ الدنيا ما فيها خير وزائلة وكل شيء ينتهي بلحظة.. من يتق الله يجعل له مخرجا”.