وزير الصحة يعلن عن وفاة رابعة بفيروس كورونا في الاردن

اعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابر، عن وفاة أول حالة مصابة بفيروس كورونا بمستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي، ليرتفع بذلك عدد وفيات كورونا في الأردن إلى أربعة.

وقال مدير مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي الدكتور محمد الغزو، لوكالة (بترا)، اليوم الاثنين، ان المتوفاة تبلغ من العمر 81 عاما، وتوفيت نتيجة لمضاعفات فيروس كورونا حيث سبب لها التهابا رئويا حادا.

وكان وزير الصحة قد اعلن في وقت يابق عن ثلاث وفيات بهذا الفيروس اللعين،

ومن جانبه قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة ، خلال ايجاز صحفياليوم الاثنين: “قبل قليل ارتفع عدد الوفيّات بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة إلى أربع وفيات، نترحّم عليهم جميعاً، ونقدّم تعازينا الحارّة لذويهم”.

وأضاف أن هذا متوقّع وطبيعي؛ فغالبيّة دول العالم التي أصابها فيروس كورونا شهدت حالات وفاة، وهذا يعكس خطورة الوباء، وصعوبة التعامل معه، ولا بدّ من أخذ الحيطة والحذر، والالتزام بالتعليمات التي أعلنتها الحكومة والقوّات المسلّحة والأجهزة الأمنيّة.