نتنياهو قد يدخل الحجر الصحي جراء إصابة مستشارته بفيروس كورونا

أعلن ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ليل الأحد-الاثنين، عن إصابة مستشارة نتنياهو لشؤون الكنيست والمتدينين رفيكا بالوخ بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” ووضعها في الحجر الصحي، بعد انتقال العدوى إليها من زوجها الذي كان قد شخصت اصابته سابقًا.

وكشفت وسائل إعلام عبرية أن بالوخ كانت على مقربة من رئيس الوزراء ووزراء ومستشارين لنتنياهو في الأيام القليلة الماضية، وبالتالي من المتوقع أن يخضع نتنياهو لفحص كورونا جديد، وقد يضطر إلى الدخول في حجر صحي أيضًا، وتعقيبًا على ذلك قالت مصادر في ديوان رئيس الوزراء: “سنتبع إرشادات وزارة الصحة الإسرائيلية”، دون مزيد من التفاصيل.

وأضاف البيان انه قبل معرفة إصابة بالوخ بالعدوى، فإن نتنياهو والمحيطين به يحافظون على المسافة بين شخص وآخر بموجب تعليمات وزارة الصحة.

وقبل أسبوعين، خضع نتنياهو والمقربون منه لفحص كورونا، تبين انها سلبية وجميعهم لا يحملون الفيروس.