لهذا السبب.. هيفاء وهبى ستغيب عن دراما رمضان المقبل

أصبحت النجمة اللبنانية هيفاء وهبى قريبة من الغياب عن الدراما فى شهر رمضان المقبل، بعد توقف مسلسلها “أسود فاتح” فى العاصمة اللبنانية بيروت، بسبب قرارات الحكومة اللبنانية فى والمصرية بإيقاف حركة الطيران اضافة إلى قرار منع التجمعات فى لبنان والذى أوقف كافة الأعمال الفنية هناك.

فقد صورت هيفاء وهبى وأسرة مسلسلها “أسود فاتح” أكثر من نصف مشاهد العمل خلال الفترة الماضية، الا أنه يتبقى لها حوالى 30 يوم تصوير منها مشاهد فى الحلقات الأولى، ولذلك حتى إذا عاد التصوير بعد انتهاء فترة إيقاف الطيران ومنع التجمعات لن تستطيع تسليم الحلقات الأولى الى القناة العارضة ولذلك أصبح العمل خارج دراما رمضان المقبل بنسبة كبيرة.

مسلسل “أسود فاتح” من تأليف أمين جمال، وإخراج كريم العدل، وبطولة هيفاء وهبى وسلامة وروجينا وأحمد فهمى ومعتصم النهار وصبرى فواز وعمرالسعيد وفراس سعيد ورانيا منصور وحسام الجندي وحنان سليمان ونانسي صلاح وناصر سيف ونبيل نور الدين ومحسن منصور، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى لا يخلو من التشويق.

وكان آخر أعمال هيفاء وهبى فى الدراما مسلسل “لعنة كارما” مع المخرج خيرى بشارة والذى تم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضى، فيما شاركت كضيفة شرف فى مسلسل “الواد سيد الشحات” مع أحمد فهمى وهنا الزاهد وإخراج أحمد الجندى رمضان الماضى، حيث ظهرت خلال حلقتين فى العمل.