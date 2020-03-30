فتح جميع فروع البنوك وشركات الصرافة صباح اليوم الاثنين

فتحت البنوك، الاثنين، فروعها من الساعة 10 صباحا، وحتى 2 بعد الظهر، لتقديم الخدمات الأساسية للعملاء من تجارة خارجية، وإيداع نقدي، وشيكات للتجار، وسحب رواتب الموظفين الذين لا يملكون بطاقات صراف آلي، والتحويلات الأسرية، بحسب البنك المركزي.

محافظ البنك المركزي زياد فريز، قال، إن “البنوك ستقدم خدماتها المحددة بالحد الأدنى من الموظفين حرصًا على سلامة الموظفين”، موضحا أن “الخدمات الإلكترونية المصرفية، وخدمات الصرافات الآلية ستكون متاحة”.

وأكد فريز أيضا، بدء تقديم شركات الصرافة خدمات التحويل (استقبال، وإرسال الحوالات) من الساعة 10 صباحا، وحتى 2 ظهرا ، وسيسمح لها بتقديم خدمات التوصيل المنزلي، وكذلك تسليم الحوالات من خلال المحافظ الإلكترونية .

وأضاف: “تأتي هذه الإجراءات بهدف تمكين المواطنين من الحصول على الخدمات الأساسية بصورة تراعي الإجراءات الصحية الاحترازية لهم، ولموظفي البنوك وشركات الصرافة”.

وكان وزير العمل نضال البطاينة قد اعلن،امس الأحد، إنّ استخدام المحافظ الإلكترونية التي طورها البنك المركزي، وسيلة آمنة؛ لعدم استخدام النقد، والحصول عليه بكل يسر وسهولة، حيث تساعد بعدم الخروج من المنزل.

وأضاف خلال إيجاز صحفي: “بحسب إعلان البنك المركزي، سيتم فتح جميع البنوك بجميع فروعها، لكن الوصول إليها سيكون سيرا على الأقدام، وعدم استخدام المركبات”.

وفيما يتعلق بالتصاريح، أشار البطاينة إلى أنه “سيتم منح تصاريح إلكترونية مؤقته لموظفين في مؤسسات لتجهيز كشوفات رواتب الموظفين، حيث سيتيح لصاحب العمل بإدخال معلوماته، ومعلومات من يلزم في المؤسسة، ورقم المؤسسة، والرقم الوطني، ثم يتم منح تصريح إلكتروني.