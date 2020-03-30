ضبط 182 مركبة و148 شخصاً لمخالفتهم أوامر الحظر والتنقل

أعلن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام عن ضبط 182 مركبة خالفت أوامر الحظر والتنقل منذ صباح اليوم الاثنين، سيتم نقلها إلى ساحات الحجز المخصصة في منطقتي سواقة والموقر، وسيتحمل مالك المركبة كافة الأعباء المالية المترتبة على ذلك عند استلام مركبته بعد حجزها لمدة شهر.

وقال إنه جرى كذلك ضبط 148 شخصاً بظروف تخالف أوامر الحظر والسماح للخروج للتزود بالمؤن فقط.

وجدد الناطق الإعلامي الشكر للغالبية الملتزمة التي نفذت ما صدر من أوامر من دون ارتكاب أي مخالفات وساعدوا رجال الأمن العام أثناء قيامهم بواجبهم بالتزامهم وحرصهم على أمن الوطن وسلامة أبنائه، راجياً من الجميع الالتزام، ومؤكداً أنه لن يتم التهاون مع كل من يخالف ويستهتر بأمن وسلامة المواطنين وسيتم التعامل معهم بحزم لردعهم ومنعهم من مخالفة أي أوامر تصدر بموجب قانون الدفاع.

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