خليك بالبيت.. عروض أفلام مجانية عبر موقع الهيئة الملكية للأفلام

أعلنت الهيئة الملكية الأردنية للأفلام عن تقديمها عروضا مجانية على شبكة الإنترنت، مساء كل اثنين وخميس.

وقالت الهيئة، في بياناصدرته امس الاحد: “فيما نلتزم بالتباعد الاجتماعي، قد تقرّب الأفلام المسافات بيننا”، مشيرة إلى أن هذه العروض التي تأتي ضمن برنامج “كور فيلم” سيتم نشر رابط المشاهدة لها على منصات التواصل الاجتماعي للهيئة.

وبينت أن أولى هذه العروض سيكون في التاسعة من مساء اليوم الاثنين لمشاهدة الفيلم الأردني الدرامي الكوميدي “لمّا ضحكت موناليزا”، من إخراج فادي حداد، ومدته 80 دقيقة، وناطق بالعربية مع ترجمة إلى الإنجليزية.

يشار إلى أن الفيلم ترشح لجائزة المهر العربي لأفضل فيلم طويل في مهرجان دبي السينمائي الدولي.