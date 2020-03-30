جابر يعلن اليوم الاثنين تسجيل 9 إصابات جديدة، وشفاء 8 حالات، ووفاة 3 مصابين بفيروس كورونا

قال وزير الصحة الدكتور سعد جابر إنّ الأردن قد سجل اليوم الاثنين (9) حالات إصابة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات في المملكة إلى (268) إصابة، فيما بلغت الوفيات نتيجة الوباء 5 وفيات.

وأضاف جابر خلال إيجاز صحفي من المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، أنّ الحالات توزعت كما يلي: حالة كانت في أحد الفنادق، (5) حالات مخالطة لأحد المرضى الذين توفوا في الخدمات الطبية ويتمّ حصر الباقين، وحالتان من محافظة إربد، وحالة أخرى تمّ الحصول على اسمها من الخدمات الطبية.

وأعرب الوزير عن أسفه لتسجيل (3) حالات وفيات منذ يوم أمس، وبالتالي ارتفع عدد الوفيات إلى (5) وفيات مقدماً أحر التعازي لأسر المتوفين وللشعب الأردني،” لأن أي فقيد هو فقيد للوطن”.

وأشار إلى تسجيل (8) حالات شفاء تمّ خروجها من مستشفى الأمير حمزة، وهي لاربعة فرنسيين وأرجنتيني وعراقية واثنين أردنيين.

وقال الوزير: “اليوم، كانت فرحتنا كبيرة بالمحجورين إثر عودتهم إلى بيوتهم، وكان الأسلوب جميل وحضاري، والكل كان سعيداً”، منوهاً إلى أنّه جرى توقيعهم على تعهدات بالبقاء بالحجر المنزلي لمدة أسبوعين.

وأضاف الوزير: “وأطلب من أصدقاء من عادوا إلى منازلهم وأهلهم ألّا يزوروهم هذه الفترة، وتمّ تزويدهم بأرقام وزارة الصحة للإتصال في حال ظهور أعراض، وهذا الإجراء بروتوكول عالمي يهدف إلى حماية الشعب كافة وأهلهم خاصة”.

وقال الوزير: “رسالتي لكم اليوم.. شو رأيكم نضل هالأسبوعين مع بعض ونشد حيلنا، ونضل في بيوتنا، وكل دقيقية نبقى فيها بالبيت تقربنا أميال من النصر، وكل ما نغسل يدينا ونشاهد التلفاز هو جزء من المجهود الي بنعمله كلنا”، في سياق تأكيده على الالتزام بتعليمات الحظر.

وأكّد الوزير على ضرورة ابتاع أسلوب التباعد الاجتماعي عند التسوق، ذلك أنه من أهمّ أسباب الوقاية.

وختم بالقول “اليوم الأردن يقاوم، وسوف ننتصر”.