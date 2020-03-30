توقع انخفاض أسعار المشتقات النفطية في الاردن غداً 15%

توقّع نقيب أصحاب محطات المحروقات، نهار سعيدات، انخفاض أسعار المشتقات النفطية محلياً 15%، وذلك تماشيا مع التراجع الكبير للأسعار عالميا، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال سعيدات لقناة “المملكة”، إن انخفاض الأسعار سيطال مواد البنزين والديزل والكاز، مع تثبيت سعر أسطوانة الغاز.

ولم يعطِ سعيدات مزيدا من التفاصيل حول التسعيرة الجديدة للمحروقات النفطية غدا.

هذا وقد انهارت أسعار النفط، اليوم، في الأسواق الآسيوية عقب تدهور الأسواق المالية الأخرى، وتفاقم أزمة فيروس كورونا المستجد خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وخسر سعر خام غرب تكساس الوسيط في الولايات المتحدة نسبة 5.3%، ليصبح سعر البرميل 20 دولاراً، في حين انخفض سعر برميل برنت بحر الشمال بنسبة 6.5%، إلى 23 دولاراً للمرة الأولى منذ عام 2003.