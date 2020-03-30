كوشنير ضلله وبيلوسي تحمله مسؤولية ازهاق أرواح الشعب.. ترامب يصف موت 200 ألف أمريكي بوباء كورونا بالامر "الجيد"
أهم العناوين
جرينتش+2 11:38
تشمل 600 نزيل.. المباشرة صباح اليوم الاثنين باخلاء المحجور عليهم صحياً من فنادق عمّان والبحر الميت.

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني