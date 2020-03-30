تشمل 600 نزيل.. المباشرة صباح اليوم الاثنين باخلاء المحجور عليهم صحياً من فنادق عمّان والبحر الميت.

بدأت منذ ساعات الصباح الباكر، عملية اخلاء المحجور عليهم صحياً من فنادق عمّان والبحر الميت، عبر خطة محكمة من لجنة الاوبئة الوطنية.

وتقوم الخطة على نقل المحجورين بسيارات تابعة لتطبيقات النقل الذكية وبالتنسيق مع هيئة تنيظم قطاع النقل البري، وتتابع من غرف عمليات ادارة الازمة.

وفي السياق، قالت لجنة الأوبئة في تصريحات لها، إنه سيتم اخلاء المحجور عليهم من الفنادق على مرحلتين، اذ أن نحو 600 شخص من المحجور عليهم سيغادرون الفنادق إلى المحافظات.

وأكدت اللجنة أنها ستقوم بمتابعة حثيثة للمحجور عليهم بعد مغادرتهم الفنادق.

وكان قد ذكر وزير الصحة سهد جابر قد اعلن ان هؤلاء “المحجور عليهم” سيخضعون لحجر منزلي لمدة 14 يوماً بعد إخلائهم، محذرا المواطنين من زياراتهم في المنازل.

ودعا وزير الصحة الاشخاص الذين سيغادرون الحجر الصحي، الى عدم مخالطة الاخرين ، مطالبا اياهم بالالتزام بالتعليمات .