اعضاء “ديموقراطيون” بمجلس الشيوخ الامريكي يطالبون برفع العقوبات عن إيران

وجه عدد من أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي، بينهم المرشح للرئاسة الأميركية بيرني ساندرز، رسالة للإدارة الأميركية لرفع العقوبات على إيران.

وبحسب التسريبات الإعلامية، فإن رسالة أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب “الديمقراطي” قد اكدت إن “العقوبات على إيران ساهمت في التأثير على القطاع الصحي”، كما دعت الرسالة لرفع العقوبات ودعم إيران بمواجهة كورونا.

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، قد اعتبر في رسالة له على موقع “إنستغرام” الليلة الماضية، أنه إذا لم يستطع تفشي كورونا في العالم وقف سياسة اللهاث وراء المغانم السياسية والأحادية المنفلتة، فإن العالم والقيم الأخلاقية ستفشل مرة أخرى، وقال إنه “يدافع هذه المرة ليس فقط عن الحدود والمصالح، ولكن عن البشرية وعن الحياة وعن البقاء”.

وأوضح ظريف: “أن الصورة المؤلمة الوحيدة لحياتنا في هذه الأيام، هي صورة العالم أجمع وهو يحاول بشكل لم يسبق له مثيل مواجهة تحد عالمي شامل”، مضيفاً : “من أجل أن تنجح الجهود العالمية ويعود العالم إلى الحياة، يجب أن نؤمن بأن كل الأرض في حالة كفاح، وإذا انهزمنا في أي جزء منها فإن الهزيمة ستعم الكرة الأرضية كلها”.

ولفت إلى: أن النظام الصحي والمواطنين والحكومة الإيرانية، يخوضون مواجهة مع كورونا كما هو الحال في أوروبا والولايات المتحدة، لكن ما يضاعف معاناة الإيرانيين، وما يقيد الخيارات في إدارة الأزمات، هو مزيج من العقوبات وكورونا.

وقال وزير الخارجية: إن إيران هي الدولة الوحيدة التي لا تستطيع بسهولة شراء المعدات واللوازم الطبية في مواجهة هذا المرض، فالحظر إلى جانب كورونا يجعل من الصعوبة اتخاذ قرارات في إدارة الأزمات.