ارتفاع درجات الحرارة اليوم وغدا مع أجواء ربيعية لطيفة

ترتفع درجات الحرارة اليوم الاثنين، وتصبح الأجواء ربيعية لطيفة الحرارة في معظم مناطق المملكة، ودافئة في الأغوار والبحر الميت، مع ظهور غيوم متفرقة على ارتفاعات مختلفة خاصة في المناطق الشمالية والشرقية من المملكة، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

وتكون الأجواء ليلا باردة في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة في الأغوار والبحر الميت، مع تواجد بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة وفرصة لسقوط أمطار محلية خفيفة من المطر في شرق المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في مناطق البادية.

وبحسب تقرير دائرة الأرصاد الجوية، يطرأ غدا ارتفاع آخر على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بقليل، وتكون الأجواء مغبرة بوجه عام، ودافئة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبيا في الأغوار والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتتهيأ الفرصة لسقوط زخات متفرقة من المطر في أنحاء مختلفة من المملكة.

ويطرأ الأربعاء انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبيا في أغلب مناطق المملكة، وغائمة جزئيا، وتهطل زخات خفيفة من المطر في شمال ووسط المملكة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 20 – 11 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 17 – 8، وفي مرتفعات الشراة 16 – 7، وفي مناطق البادية 24 – 12، وفي مناطق السهول 20 – 12، وفي الأغوار الشمالية 27 – 14، والأغوار الجنوبية 31 – 18، والبحر الميت 30 – 17، وخليج العقبة 29 – 17 درجة مئوية.