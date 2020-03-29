وزير الصحة يعلن اليوم الاحد تسجيل ثاني حالة وفاة بفيروس كورونا.. وارتفاع عدد الإصابات الى 259 اصابة

اعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابر تسجيل 13 اصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم ليرتفع عدد الحالات التي تم تسجيلها في المملكة الى 259 حالة .

واشار وزير الصحة في ايجاز صحفي في المركز الوطني للأمن وادارة الازمات الى ان الحالات الجديدة التي تم تسجيلها اليوم توزعت على: حالة لسيدة خالطت اخاها القادم من مصر، 5 حالات من محافظة اربد، حالة مخالطة في عمارة الهاشمي، حالة تم التبليغ عنها من الخدمات الطبية الملكية وتم نقلها لمستشفى الامير حمزة، حالة بقيت في الخدمات الطبية لشخص مخالط لأحد الاشخاص من محافظة اربد، وحالتين لفتاتين قدمتا من بريطانيا وسيدة كانت ابنتها قدمت من فرنسا وهي مصابة.

واعلن وزير الصحة عن تسجيل حالة وفاة لشخص في السابعة والسبعين من عمره توفي في احد مستشفيات الخدمات الطبية الملكية، لافتا الى ان حالة الوفاة الاولى لم يتم الاعلان عنها رسميا لأنها توفيت لأسباب اخرى (تسمم الدم)، ومع ذلك “نعتبر انه يوجد حالتان” .

وحول عدم فحص الاشخاص المحجور عليهم في فنادق عمان والبحر الميت مخبريا والذين سيتم اخراجهم غدا لفت جابر الى ان “هذا هو البروتوكول العالمي وان غالبية اعضاء اللجنة الوطنية للأوبئة قرروا انه لا داعي لفحصهم قبل خروجهم”.

وأضاف، انه “سيتم حجر هؤلاء لمدة اسبوعين في منازلهم وانا ادعو اهلهم واصدقاءهم لعدم زيارتهم وان يلتزم المحجور عليهم عند خروجهم بشروط الحجر المنزلي الذي سيوزع عليهم”.

واشار جابر الى انه ثبت اصابة 11 شخصا ممن غادروا البلد وهم ضمن مجموعة من الطلاب وعددهم 190 طالبا الى احدى الدول القريبة وتبين هناك اصابة 11 طالبا، مضيفا “لسنا متأكدين اذا كانت الاصابات من محافظة اربد حيث يدرسون ام اصيبوا بالفيروس في الخارج”.

واكد ان فرق التقصي الوبائي تحاصر جميع المخالطين وتقوم بإجراء الفحص لكل واحد منهم، لافتا الى انه تم لغاية الان وضع 300 عينة على الاجهزة ستكون نتيجتها جاهزة صباح غد، ومشددا على انه لا داعي للقلق فجميع الفرق تعمل على حصر المنطقة التي كانوا فيها.

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