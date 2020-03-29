مسلخ عمان: ذبح المواشي اليوم و22800 طير ذبحت أمس

قال مدير مسلخ أمانة عمان الدكتور شادي العثمان،إنه سيتم المباشرة بذبح المواشي اليوم الأحد، مشيرا الى ان كمية الدواجن التي تم ذبحها في المسلخ يوم أمس بلغت 22 ألفا و800 طير.

وقال في تصريح لوكالة (بترا)، إنه تمت معاينة 237 ذبيحة ضأن وتسعة عجول ( ذبحيات تتم في المزرعة لكن بإشراف وفحص بيطري)، كما تم معاينة 101 طن لحوم مستوردة مفرغة من الهواء.

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