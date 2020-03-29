لجنة الأوبئة توصي بعزل حي في منطقة الهاشمي الشمالي بعمان

أوصت لجنة الأوبئة الوطنية بإجراء عزل حي في منطقة الهاشمي الشمالي؛ بسبب ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما أكد الناطق باسم اللجنة الدكتور نذير عبيدات، لقناة “المملكة” اليوم الأحد.

وكان عبيدات قد أكد امس السبت، أنه “في حال وجود أعداد كبيرة من الإصابات بالفيروس في حي أو منطقة ستوصي اللجنة بعزل الحي فقط”.

وأشار إلى أن اللجنة تقوم بمراجعة التوصيات المتعلقة بالإجراءات المتخذة للحد من انتشار الفيروس أولاً بأول، وبحسب الوضع الوبائي.

وكان وزير الصحة سعد جابر قد أعلن امس السبت، تسجيل 11 حالة جديدة مصابة بالفيروس، مضيفا أنه “عند زيادة العدد في أحد الأماكن نخبر الجهات الأمنية لحصر المنطقة للتأكد من المكان…”.

جابر، قال في تصريحات للتلفزيون الأردني امس الاول الجمعة، إن الوزارة “تحاصر 3 بؤر في الأردن، حيث إحدى الإصابات في مستشفى البشير نقلت العدوى إلى ما لا يقل عن 30 شخصاً، وعمارة واحدة تضم 20 شخصا، وأحد الأعراس لا يقل عن 50 شخصاً، أي أنّ نصف المصابين من 3 بؤر”.