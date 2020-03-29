السعودية تعلن اعتراض صواريخ باليستية "حوثية" فوق الرياض وجازان تسببت شظاياها باصابة شخصين بجراح / فيديو
أهم العناوين
جرينتش+2 07:12
لجنة الأوبئة توصي بعزل حي في منطقة الهاشمي الشمالي بعمان

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني