ضبط 273 مركبة و341 شخصاً خالفوا أوامر الحظر والتنقل امس

أعلن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، ضبط 341 شخصاً و273 مركبة لمخالفة أوامر الحظر والتنقل منذ صباح امس السبت.

وقال في بيان إنه سيتم نقل المركبات التي تم ضبطها إلى ساحات الحجز المخصصة في منطقتي سواقة والموقر، وسيتحمل مالك المركبة كافة الأعباء المالية المترتبة على ذلك عند استلام مركبته بعد حجزها لمدة شهر.

وأضاف أن الأشخاص الـ341 جرى ضبطهم بظروف تخالف أوامر الحظر والسماح للخروج للتزود بالمؤن فقط.

وقدم الشكر للغالبية الملتزمة التي نفذت ما صدر من أوامر من دون ارتكاب أية مخالفات وساعدوا رجال الأمن العام أثناء قيامهم بواجبهم بالتزامهم وحرصهم على أمن الوطن وسلامة أبنائه، مؤكداً أنه لن يتم التهاون مع كل من يخالف ويستهتر بأمن وسلامة المواطنين وسيتم التعامل معهم بحزم لردعهم ومنعهم من مخالفة أية أوامر تصدر بموجب قانون الدفاع.

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