السعودية تعلن اعتراض صواريخ باليستية "حوثية" فوق الرياض وجازان تسببت شظاياها باصابة شخصين بجراح / فيديو
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جرينتش+2 01:03
ضبط 273 مركبة و341 شخصاً خالفوا أوامر الحظر والتنقل امس

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