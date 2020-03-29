بدء إخلاء الخاضعين للحجر الصّحي على مرحلتين يومي الاثنين والثلاثاء

قال مدير العمليّات لخليّة الأزمة بفيروس كورونا المستجد العميد مازن الفراية، اليوم الأحد، إنّ الحكومة نفذت خلال الفترة السابقة إجراءات الحجر الاحترازي الإلزامي لـ 5 آلاف شخص أردني ومقيم وضيوف.

وبين العميد الفراية خلال إيجاز صحفي، أنّ سيتم البدء بخطة إخلاء من تواجدوا داخل الحجر الصحي الإلزامي باستثناء فندق ريجنسي عمان، بسبب تفاوت تاريخ دخول المحجور عليهم صحيا داخل الفندق.

وتابع: “عملت خلية إدارة الأزمة بالتنسيق المشترك مع كافة الجهات ذات العلاقة على إعداد خطة شاملة للأشخاص المحجور عليهم بالفنادق على مرحلتين”.

وأضاف أن المرحلة الأولى تبدأ الساعة السادسة صباح الاثنين، ويتم خلالها إخلاء الأردنيين كافة من عمان والبحر الميت لمناطق سكناهم وإيصالهم لبيوتهم.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية تبدأ الساعة السادسة صباح يوم الثلاثاء، ويتم خلالها إخلاء الجنسيات غير الأردنية، وحسب ترتيب سفاراتهم بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.

وأوضح أنه سيتم إبلاغ الأشاص المحجور عليهم من قبل ضباط ارتباط الفنادق عن آليه الإخلاء وتوقيت الإخلاء حسب غرفة العمليات المخصصة.

ولفت الفراية، إلى أن فرق وزارة الصحّة والخدمات الطبيّة الملكيّة ستقوم بإجراء الفحوصات اللازمة لفك الحجر، وإعطاء شهادة خطيّة بذلك.

وكشف أنه سيتم توقيع المحجور عليهم على تعهدات خطية تتضمن الالتزام بالحجر المنزلي لمدة 14 يوما، مبينا أنه في حال عدم الالتزام بالتعليمات سيطبق عليهم الإجراءات القانونية.

وقال الفراية، إنه سيتم نقل المحجورين بسيارات تابعة لتطبيقات النقل الذكية وبالتنسيق مع هيئة تنيظم قطاع النقل البري، وتتابع من غرف عمليات.

وأضاف أن الحكومة تتكفل بإيصال المحجور عليهم من الفندق للمنزل، لكل من أكمل المدة 14 يوما.