السعودية تعلن اعتراض صواريخ باليستية “حوثية” فوق الرياض وجازان تسببت شظاياها باصابة شخصين بجراح / فيديو

أعلنت السعودية، امس السبت، اعتراض صواريخ باليتسة أطلقتها ميليشيا الحوثي على العاصمة الرياض، ومدينة جازان، جنوبي المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس” عن المتحدث باسم قوات التحالف العربي، العقيد ركن “تركي المالكي” قوله إن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي اعترضت صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيات الحوثية من العاصمة اليمنية صنعاء باتحاه الرياض وجازان.

وأضاف: “أن عملية الاعتراض سببت تناثر بعض الشظايا الصاروخية على أحياء سكنية في مواقع متفرقة، ما تسبب بسقوط إحدى الشظايا وإصابة مدنيين اثنين إصابات طفيفة، وتم التعامل مع الحادث وفق الإجراءات والخطط المعدة لذلك”.

وأضاف “المالكي” أن عملية الاعتراض سببت سقوط بعض الشظايا على الأحياء السكنية بالمدينتين، لكن دون خسائر في الأرواح.

واعتبر أن إطلاق الحوثيين الصواريخ في هذا الوقت يعبر عن نية لاستهداف السعودية ومواطنيها والمقيمين بها، في ظرف عصيب بينما ينشغل العالم يمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف أن التصعيد الحوثي يتعارض مع إعلان الجماعة قبولها وقف إطلال النار وخفض التصعيد.

وتحدث التليفزيون السعودي عن اعتراض منظومة باتريوت للدفاع الجوي “جسما معاديا” فوق سماء العاصمة الرياض، بينما أوردت قناة “العربية” خبرا عن اعتراض صاروخ فوق جازان، جنوبي المملكة.

وكان سكان الرياض قد أكدوا سماع أصوات انفجارات كبيرة ترددت في جميع أنحاء العاصمة، تلتها إطلاق صافرات إنذار بمناطق شمالي العاصمة، قبل أن يعلن التليفزيون السعودي عن اعتراض “جسم معاد” فوق الرياض، مساء امس السبت.

وكان لافتا أن قناة “الإخبارية” السعودية نشرت مقطع فيديو عبر حسابها بـ”تويتر”، عن ما قالت إنها لحظة اعتراض أحد الصواريخ فوق الرياض، لكنها حذفته لاحقا، بينما قال ناشطون إن الحذف جاء بعد أن أظهر الفيديو الصاروخ الحوثي يتجاوز صاروخ باتريوت السعودي.

كما نقلت قناة “العربية” عن مراسلها قوله إن ما تم اعتراضه من الدفاعات الجوية السعودية فوق سماء العاصمة، صاروخين وليس صاروخا واحدا.

بدورها، شنت مقاتلات تابعة للتحالف العربي غارات على صنعاء، ردا على إطلاق الصواريخ.

وأفاد المتحدث العسكري باسم ميلشيا الحوثي، “يحيى سريع” أن دفاعات القوات اليمنية الجوية، الموالية للجماعة، تصدت لتشكيل من طيران قوات التحالف العربي أغار على العاصمة اليمنية صنعاء.

وقال”سريع” أن القوات اليمنية أطلقت صواريخ من منظومة “فاطر 1” الدفاعية على المقاتلات وأجبرتها على المغادرة دون أن تنفذ أية أعمال عدائية.

يذكر أن قوات التحالف اعترضت، ليل الخميس-الجمعة، طائرات بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية، كانت في طريقها لضرب أهداف مدنية في أبها وخميس مشيط، جنوبي المملكة، حسبما أعلن المتحدث باسم التحالف.

وكانت رسائل متبادلة بين التحالف العربي، بقيادة السعودية، والحوثيين حول إمكانية إقرار اتفاق لوقف إطلاق النار من أجل إتاحة الفرصة لمكافحة فيروس كورونا الجديد، لكن التطورات الميدانية الأخيرة تجعل هذا الأمر محل شك.

ويشهد اليمن للعام السادس حربا عنيفة أدت إلى إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم؛ حيث بات 80% من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.

وتقول الأمم المتحدة إن الصراع أدى إلى مقتل 70 ألفا، فيما قدرت تقارير حقوقية سابقة مقتل ما لا يقل عن 100 ألف يمني.

قناة الاخبارية السعودية الرسمية تقوم بحذف تغريدة بعد نشرها لمشهد تقول إنه اعتراض لصاروخ باليستي في سماء #الرياض، وعند التدقيق في الفيديو تبين أن صواريخ الباتريوت لم تعترض الصاروخ بعد أن تجاوزهما كما أظهر المشهد الذي سرعان ما حذف من الصفحة الرسمية لقناة الإخبارية السعودية. pic.twitter.com/AK1bfT9bDV — نجيب الاشموري (@najeebalashmory) March 28, 2020